والدة آسر ياسين تكشف كواليس دخول ابنها مجال التمثيل

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت منى الدغيدي، والدة آسر ياسين عن كواليس دخول ابنها مجال التمثيل وتركه الهندسة، وذلك خلال لقاءها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، الذي يُعرض على قناة cbc، وتقدمه مها بهنسي وإيمان عزالدين.

والدة آسر ياسين تتحدث عن ابنها

وقالت مني الدغيدي: قرار دخول آسر التمثيل وتركه الهندسة سبب لي أزمة روماتويد، لأن أنا وزوجي كنا بنبذل مجهود كبير حتى نضمن مستقبل أولادنا في الهندسة، وكنا نشعر أننا نجري حتى نصل لشط الأمان، وآسر كان من المقرر أن يكمل في مجال الهندسة بعد التحاقه بالكلية، ولكن فجأة قرر تغيير مساره.

وأضافت الدغيدي: آسر كان بيمثل في مسرح الجامعة، والهندسة كانت مجال دراسته، وعندما قرر ترك الهندسة، كان خوفي عليه من المجهول الذي ينتظره، لأنني لم أكن أعرف ماذا سيفعل في مجال التمثيل، لكن الحمد لله، آسر أثبت نجاحه بشكل كبير جدًا وبقى نموذج مشرف على كل المستويات.

أحدث أعمال آسر ياسين

ومن ناحية أخرى، يواصل آسر ياسين في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد الحب كله، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي رومانسي يحمل مفاجآت عديدة، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن بطولة آسر ياسين، أشرف عبدالباقي، مي عز الدين، دياب، أحمد خالد صالح، وسماء إبراهيم، ومن تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

آخر أعمال آسر ياسين

وكان آخر أعمال آسر ياسين هو مسلسل موعد مع الماضي، على منصة نتفليكس العالمية، ودارات أحداثه في إطار تشويقي مثير يعتمد على الجريمة، وشخصية يحيى الذي يخوض رحلة مليئة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية والتي تلعب دورها هدى المفتي، ومع تتابع الأحداث تصبح كل الشخصيات مشبوهة، مما يدخله في أزمات عديدة.