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أحمد جودة - القاهرة - أحمد حاتم: "لما قررت أمثل كنت محرج أقول لأهلي"

كشف الفنان أحمد حاتم عن جانب شخصي من مسيرته الفنية خلال لقاء إعلامي، حيث تحدث عن البدايات الصعبة التي واجهها في اتخاذ قرار دخول عالم التمثيل، وأوضح حاتم أنه كان يشعر بالحرج عندما قرر إخبار عائلته برغبته في أن يصبح ممثلًا.

وقال حاتم في تصريحات تليفزيونية: “لما أقرر أمثل كنت محرج أقول لأهلي ومكنتش عايز أبدأ بالإعلانات، ولما بدأت أتحرك فعلًا واتكلمت مع أهلي اتفاجئت إن أبويا اتحمس، ودرست إعلام وتمثيل".

الفنان أحمد حاتم

يُذكر أن أحمد حاتم أصبح من أبرز النجوم الشباب في الوسط الفني المصري، وحقق نجاحات كبيرة من خلال مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة، مما جعله نموذجًا ملهمًا للشباب الطامحين لدخول المجال الفني.



وينتظر أحمد حاتم عرض فيلم "قصر الباشا"، إلى جانب كل من: حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، محمد مزربان، وبمشاركة النجوم السعودية محمد القس، وسمية رضا، وإنتاج ah media production للمنتجة آلاء لاشين، وتأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وايضا يشارك في بطولة فيلم "المنبر"، كل من عمر السعيد، أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.



آخر أعمال الفنان أحمد حاتم

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل “عمر أفندي” والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.

طاقِم عمَل مسلسل "عمر أفندي"



و ينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.