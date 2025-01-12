أخبار اليمن : الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة

الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.
في حين تكون الأجواء باردة في مرتفعات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، مأرب والجوف والمناطق الصحراوية.
وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات تعز، ريمة، حجة والمحويت.
وبلغ أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم 2.5 في ذمار، 3 في عمران، 3.7 في قاع البون ـ عمران، 4.3 في ذي ناعم ـ البيضاء، 4.6 في صنعاء، 10 في إب.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها من آثار البرودة الشديدة.
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