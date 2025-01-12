أخبار اليمن : 70 طفلاً استشهدوا في غزة خلال 5 أيام

دوت الخليج -

70 طفلاً استشهدوا في غزة خلال 5 أيام

أكد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 70 طفلاً خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع. 70 طفلاً استشهدوا في غزة خلال 5 أيامأكد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 70 طفلاً خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب: "نحو 70 طفلاً استشهدوا خلال الأيام الخمسة الماضية في القصف الإسرائيلي على أنحاء القطاع". ويواصل الأطفال في قطاع غزة دفع أثمانا باهظة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي للشهر 16 على التوالي.

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