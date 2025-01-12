أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و565

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 46 ألفاً و565
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 46 ألفاً و565 شهيداً و109 آلاف و660 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 28 شهيداً، و89 مصاباً.
ونوهت بأنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ464 على التوالي، وسط ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في المنازل ومخيمات النزوح، وتهجير السكان قسريا، تحت تهديد تدمير المربعات والأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها، وتفاقم للأزمة الإنسانية على كافة مناحي الحياة في القطاع.
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