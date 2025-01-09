أخبار اليمن : دولة عربية تٌسجل 539 هزة أرضية خلال عام

دولة عربية تٌسجل 539 هزة أرضية خلال عامأعلن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية ، اليوم الخميس، عن تسجيل (539) هزة أرضية في 2024.

ونقلت وكالة "المعلومة" العراقية، عن القسم، في تقرير له، القول: "بلغ عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال عام 2024 ما مقداره (539) هزة أرضية تراوحت قوتها بين (1 –6,2) درجة، في حين بلغت أعماقها البؤرية بين (3-46) كم".

وأضاف: إن "عدد الأحداث الزلزالية داخل العراق وصلت الى (231) زلزالا وعددها خارج العراق بلغ (308)، وبعدد (170) زلزالا داخل إيران وبالقرب من حدودها مع العراق، بينما تم تسجيل (116) في تركيا، وفي سوريا (11) زلازل، وفي الكويت (ستة) زلازل، وفي السعودية (أربعة) زلازل، وفي الخليج العربي زلازل واحد".

وبين، أن "النشاط تركز بشكل واضح في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وتحديدا بالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان, وشرق كلار/السليمانية، وخانقين ومندلي /ديالى وقضاء بدرة /واسط ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل مع تسجيل هزات أرضية في المناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران وسوريا وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى".

ولفت إلى "تصدر محافظة السليمانية بأكبر عدد من الأحداث الزلزالية لعام 2024 حيث بلغ (73) هزة، ثم تلتها محافظة نينوى بـ (34) هزة، بعدها محافظة دهوك (30) هزة، ثم محافظة اربيل (25) هزة، بينما محافظة ديالى (24) هزة، تليها محافظة كركوك (19) هزة، ومحافظة صلاح الدين (سبع) هزات، ثم محافظة البصرة (خمس) هزات و(أربع) هزات لكل من محافظة ميسان وواسط، ومحافظة الانبار(ثلاث) هزات، ومحافظة المثنى هزتين واخيراً محافظة بابل هزة واحدة فقط".

وأردفت: "بلغ عدد التقارير الصادرة بالهزات الآنية (51) تقرير.. كانت معظم هذه الزلازل قد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع حدوث تلك الهزات ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي".

