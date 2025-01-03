أخبار اليمن : 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
أدى آلاف الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 50 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود، والأسباط، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول للمسجد.
يذكر أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في أكتوبر 2023، تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة في القدس.
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