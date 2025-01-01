أخبار اليمن : طرق بسيطة لتجنب آلام الرقبة

طرق بسيطة لتجنب آلام الرقبةيعاني العديد من الناس من آلام الرقبة نتيجة تعرضهم لإصابات معينة أو نتيجة عادات وممارسات يومية خاطئة.

حول الموضوع قال الطبيب الروسي ألكسندر إن “النظر لساعات طويلة إلى شاشات الهواتف أو الحواسب والرقبة محنية إلى الأمام أو الخلف هو أحد أسباب آلام الرقبة، لتفادي هذه المشكلة يجب وضع شاشة الهاتف أو الحاسب أمام الوجه مباشرة على أن تكون الرقبة بوضع مستقيم”.

وأضاف أن “آلام الرقبة تحصل أحيانًا بسبب ضعف عضلات الرقبة وعضلات الكتفين والظهر، لذا ينصح الأطباء دومًا بتقوية هذه العضلات من خلال إجراء تمارين بسيطة في المنزل، وبالنسبة للأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة خلف شاشات الحاسب فيجب عليهم تحريك رقبتهم باستمرار حتى لا تصاب بالتشنج الذي يسبب الألم، كما ينصح بارتداء طوق للرقبة أثناء العمل لمدة طويلة أمام الشاشات”.

وأشار الطبيب إلى أن “الحفاظ على الوضعية المستقيمة للرقبة أثناء المشي والحركة هو أمر مهم أيضا، ويجب على الشخص أن يبقي رقبته مستقيمة أثناء المشي وأن يكون صدره مشدودًا إلى الأمام وكتفيه على استقامة واحدة ومعدته مشدودة إلى الداخل قدر المستطاع”.

ويحذر بعض الأطباء من وضعيات النوم الخاطئة والوسادات غير المناسبة التي تسبب آلامًا في الرقبة أيضًا، لذا يفضل أن يستلقي الشخص على ظهره أثناء النوم وأن تكون الوسادة سماكتها مناسبة كي لا تتسب انحناء كبيرا للرقبة.

ويصاب البعض في آلام بالرقبة نتيجة تعرضهم لحوادث أو إصابات معينة او نتيجة الالتهابات وبعض الأمراض العصبية، لذلك يجب عدم إهمال هذه الأعراض ومراجعة الطبيب المختص في حال ظهورها.