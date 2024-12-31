أخبار اليمن : تحذير من طقس بارد في هذه المحافظات

تحذير من طقس بارد في هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج وأبين وفي مرتفعات وصحارى الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت.
وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.5 في ذمار، 3.3 في البيضاءـ ذي ناعم، 3.4 في عمران، 4.6 في صنعاء.
ونبه المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.
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