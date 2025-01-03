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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني أليخو ساركو " 18 عامًا"، قادما من فيليز سارسفيلد، اليوم الخميس، حيث وصف بطل الدوري الألماني الموسم الماضي، الصفقة بأنها تعاقد واعد من أجل المستقبل.

باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع نجم جديد

ووقع ساركو، اللاعب الدولي بمنتخب الشباب الأرجنتيني والذي سيكمل عامه الـ19 الاسبوع المقبل، على عقد يبقيه مع ليفركوزن حتى نهاية موسم 2028/2029.

وقال ساركو في إعلان ليفركوزن عن انضمامه: "الانتقال إلى ناد كبير في أوروبا هو أمر لا ما دام حلمت به، من المثير أن أصبح جزءا من الفريق من الآن فصاعدا، وسيكون ذلك تحديا كبيرا لي لدعم النادي بقدراتي".

ولم يتم الكشف التفاصيل المالية للصفقة أو مدتها.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي لفريق باير ليفركوزن: "ساركو صفقة واعدة لمستقبل ليفركوزن، أنه لاعب مهاري ومتنوع وسريع ورشيق وحاسم في المواقف الفردية، بالإضافة لقدرته الكبيرة على إنهاء الهجمات بالشكل السليم، أنه نموذج للاعب الوسط المهاجم المثالي المعاصر".

ويحتل باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا الموسم الماضي، المركز الثاني في ترتيب الموسم الحالي بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.