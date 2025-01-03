انت الأن تتابع خبر خلي بالك من صحتك!!... 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم... تعرف عليها بسرعة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة ارتفاع الكوليسترول واحدة من اكثر المشاكل الصحية المنتشرة بين الكثير من المواطنين، ومن الجدير بالذكر ان الاعراض الخاصة بالكوليسترول وزيادته في الجسم تعتبر غير واضحة ولا يمكن التعرف عليها بسهولة، مما قد جعل هذا المرض يدعى بإسم “القاتل الصامت”، ومن الجدير بالذكر انه قد اصبح هناك بعض من العلامات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي يجب الاخذ بها بعين الاعتبار،

علامات الاصابة بإرتفاع الكوليسترول في الدم