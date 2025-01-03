انت الأن تتابع خبر خلي بالك من صحتك!!... 4 علامات تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم... تعرف عليها بسرعة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة ارتفاع الكوليسترول واحدة من اكثر المشاكل الصحية المنتشرة بين الكثير من المواطنين، ومن الجدير بالذكر ان الاعراض الخاصة بالكوليسترول وزيادته في الجسم تعتبر غير واضحة ولا يمكن التعرف عليها بسهولة، مما قد جعل هذا المرض يدعى بإسم “القاتل الصامت”، ومن الجدير بالذكر انه قد اصبح هناك بعض من العلامات التي تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والتي يجب الاخذ بها بعين الاعتبار،
علامات الاصابة بإرتفاع الكوليسترول في الدم
- في حالة الاحساس المستمر بالدوخة والصداع فإن هذا يعتبر ضمن العلامات الاساسية التي تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث ان نقص الأكسجين في الدماغ بسبب تصلب الشرايين قد يسبب الدوخة والصداع.
- في حالة الشعور بالتعب والإرهاق العام للجسم في حالة آداء اي نوع من انواع الانشطة الطبيعية فإن هذا يدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث انه عندما لا يصل الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات والأعضاء بشكل مناسب فإن هذا يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.
- في حاة وجود اي نوع من انواع المشاكل في الجهاز الهضمي فغن هذا يعتبر علامة على ارتفاع الكوليسترول، حيث ان ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ وبعض مشاكل الجهاز الهضمي الاخرى.