أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة العقيد صالح القصاد

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المؤتمر نت - مجيديع يعزي بوفاة العقيد صالح القصاد
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دوت الخليج -
مجيديع يعزي بوفاة العقيد صالح القصاد
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى بكيل صالح أحمد القصاد وإخوانه، في وفاة والدهم العقيد صالح أحمد القصاد عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، مستشار رئاسة الجمهورية، الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المُخلص سخره لخدمة الوطن والمؤتمر، وعطائه الثقافي المميز الذي خلفه في مجال الشعر الشعبي.
وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أحر التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل القصاد وقبائل بني جبر بمديرية صرواح محافظة مأرب في هذا المصاب، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،
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