أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ محسن ذعرور

الشريف يعزي بوفاة الشيخ محسن ذعروربعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن ناجي ذعرور، مسؤول الشباب والطلاب بفرع المؤتمر في مديرية نهم، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد الشريف، في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ صالح محسن ناجي ذعرور وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وإسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وآل ذعرور كافة في مديرية نهم محافظة صنعاء بهذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".