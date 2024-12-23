انت الأن تتابع خبر تفاصيل مثيرة عن أسباب رفض فريق إيفرتون الإنجليزي التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند سابقاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسباب رفض فريق إيفرتون الإنجليزي التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند، كشف آرون لينون، المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا، عن السبب الذي جعل إيفرتون يتخلى عن فكرة التعاقد مع إرلينغ هالاند، المهاجم الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي وفي هذا المقال نقدم لكم هذه الاسباب ومسيرة إرلينج هالاند حتى مانشستر سيتي.

أسباب رفض فريق إيفرتون الإنجليزي التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند

وأشار آرون لينون في تصريحات نقلتها إذاعة بي بي سي فايف لايف إلى أن إرلينغ هالاند كان قريبا من الانتقال إلى إيفرتون عندما كان في سن المراهقة، إلا أن مالك النادي آنذاك، فرهاد موشيري، رفض دفع مبلغ 2 مليون يورو للتعاقد معه، حيث لم يكن مقتنعا بإمكانات وقدرات المهاجم النرويجي، وجدير بالذكر أن موشيري قضى 8 سنوات في إيفرتون، وأبرم صفقات تفوق قيمتها 671 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه رفض دفع مبلغ بسيط نسبيا من أجل هالاند.

كما أضاف لينون: “لقد رأيت إرلينغ هالاند مرة واحدة في إيفرتون وهو يسير مع مدير التعاقدات، ستيف والش، وعندما تم تقديم المهاجم النرويجي لي، أدركت أنه يتمتع بمهارات وقدرات فنية مميزة، وكان من الغريب عدم اتخاذ قرار بالتعاقد معه، حيث اعتقدت أن السعر المعروض كان مرتفعا في ذلك الوقت.”

مسيرة إرلينج هالاند حتى مانشستر سيتي