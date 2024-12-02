أخبار اليمن : حماس تعلن مقتل 33 أسيراً إسرائيلياً

دوت الخليج -

حماس تعلن مقتل 33 أسيراً إسرائيلياً

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ 33 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة الفلسطينية قُتلوا وفقدت آثار بعضهم، بسبب من وصفته بالمجرم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و"جيشه الفاشي". حماس تعلن مقتل 33 أسيراً إسرائيلياًأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ 33 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة الفلسطينية قُتلوا وفقدت آثار بعضهم، بسبب من وصفته بالمجرم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، و"جيشه الفاشي". وتوجّهت حماس برسالة إلى الاحتلال قائلةً "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد"، مضيفةً " افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان". وأرفقت الحركة رسالتها بمقطع فيديو يوضّح الاستهدافات الإسرائيلية التي أدّت إلى مقتل وفقدان أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

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