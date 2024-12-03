أتالانتا يُسقط روما بالدوري الإيطالي
حقق فريق أتالانتا الفوز على مضيفه روما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في ختام الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل هدفي أتالانتا مارتن دي رون في الدقيقة 69، ونيكولو زانيولو في الدقيقة 89.
وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة وعزز تواجده في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف نابولي المتصدر محققا انتصاره العاشر هذا الموسم بالدوري الايطالي، فيما تجمد روما عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، وتلقى الخسارة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة أمام بولونيا ونابولي.
ولم يسبق لأتالانتا أن توج بطلا للدوري الإيطالي في تاريخه.
ويتمتع أتالانتا بأفضل خط هجوم في الدوري الإيطالي بتسجيله 36 هدفا ويضم في صفوفه هداف الدوري ماتيو ريتيغي برصيد 12 هدفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أتالانتا يُسقط روما بالدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.