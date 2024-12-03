أتالانتا يُسقط روما بالدوري الإيطالي

أتالانتا يُسقط روما بالدوري الإيطاليحقق فريق أتالانتا الفوز على مضيفه روما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في ختام الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي أتالانتا مارتن دي رون في الدقيقة 69، ونيكولو زانيولو في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة وعزز تواجده في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط خلف نابولي المتصدر محققا انتصاره العاشر هذا الموسم بالدوري الايطالي، فيما تجمد روما عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، وتلقى الخسارة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة أمام بولونيا ونابولي.

ولم يسبق لأتالانتا أن توج بطلا للدوري الإيطالي في تاريخه.

ويتمتع أتالانتا بأفضل خط هجوم في الدوري الإيطالي بتسجيله 36 هدفا ويضم في صفوفه هداف الدوري ماتيو ريتيغي برصيد 12 هدفا.