التعادل يحسم قمة إشبيلية وأوساسونا

التعادل يحسم قمة إشبيلية وأوساسوناتعادل فريق إشبيلية مع ضيفه أوساسونا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في ختام الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أوساسونا في الدقيقة 69 عن طريق أنتي بوديمير، فيما عادل النتيجة لإشبيلية دودي لوكيباكيو في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع.

وبختام الجولة الـ15 للدوري الإسباني، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه المباشر ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة.