نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يشيد بعبدالله السعيد ويطالب برحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشاذلي نجم نادي الزمالك السابق، إن تمريرة عبد الله السعيد اليوم في الهدف الأول للزمالك في مرمى غزل المحلة ذكره بلاعبي الجيل الذهبي للزمالك.

الشاذلي: كنت أتمنى وجود السعيد منذ سنوات في الزمالك

وتابع الشاذلي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" تمنيت تواجد عبدالله السعيد في الزمالك منذ سنوات طويلة".

وأضاف:" ميشالاك لم يقنعني حتى الآن ولا بد من رحيله في يناير وتعويضه بصفقة أقوى لأن الزمالك يستحق ذلك".

وأكمل: "علي ماهر يقدم مستويات مميزة مع المصري وبيراميدز خسر بسبب استسهال المواجهة، كثرة النجوم في الفريق من الممكن أن تكون عامل سلبي له وهذا ما يحدث مع بيراميدز".

واستطرد:" الزمالك يحتاج لمهاجم إفريقي قوي ولا يوجد مهاجم محلي يستحق الانضمام للأبيض، كما يحتاج الزمالك أيضًا على الأقل أربع صفقات في يناير".

وتعليقًا على إمكانية رحيل محمود جهاد من فاركو إلى الزمالك، قال:" نادي فاركو يعاني من مشاكل مالية وأي لاعب يتلقى عروضًا سيرحل عن الفريق".