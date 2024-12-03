الرياضة

نجم الأهلي السابق ينتقد المدربين الأجانب في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم السابق ينتقد المدربين الأجانب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أداء المدربين الأجانب مع أندية الدوري الممتاز حتى الأن بعد مرور 4 جولات فقط من بداية المسابقة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن المدربين الأجانب في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم فرز ثالث ولم يقدموا أي إنجاز يذكر حتى الأن مع فرقهم.

وأكمل: جميع المدربين لم يقدموا أي شئ، خاصة الثلاثي الذي ينافس على اللقب، مارسيل كولر، جوزيه جوميز، وكرونسلاف يورشيتش.

وأضاف: المدربين الأجانب يحصلون على مبالغ مالية كبيرة والمحصلة لا شيء مع فرقهم حتى الأن ببطولة الدوري الممتاز.
 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا