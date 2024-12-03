نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق ينتقد المدربين الأجانب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أداء المدربين الأجانب مع أندية الدوري الممتاز حتى الأن بعد مرور 4 جولات فقط من بداية المسابقة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن المدربين الأجانب في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم فرز ثالث ولم يقدموا أي إنجاز يذكر حتى الأن مع فرقهم.

وأكمل: جميع المدربين لم يقدموا أي شئ، خاصة الثلاثي الذي ينافس على اللقب، مارسيل كولر، جوزيه جوميز، وكرونسلاف يورشيتش.

وأضاف: المدربين الأجانب يحصلون على مبالغ مالية كبيرة والمحصلة لا شيء مع فرقهم حتى الأن ببطولة الدوري الممتاز.

