أخبار اليمن : غزة.. مجزرة إسرائيلية جديدة في تل الزعتر

غزة.. مجزرة إسرائيلية جديدة في تل الزعتراستشهد أكثر من 40 فلسطينياً، مساء السبت، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بغزة في بيان، بأن المنزل المستهدف بالقصف والمكون من 6 طوابق، قد انهار إثر الغارة الإسرائيلية وكان يؤوي عشرات النازحين ومنهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكدت مصادر محلية، أن العشرات من النازحين ممن كانوا في المنزل هم في عداد المفقودين بفعل اختفاءهم تحت الركام، في ظل عدم قدرة أحد من الفرق الطبية أو الدفاع المدني والإسعاف من الوصول للمكان.

وفي بيت لاهيا استشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا سكنيا في شارع بيت لاهيا العام شمالي القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال في محيط مدرسة أبو تمام في المدينة.

كما أعلن مستشفى العودة استشهاد طفل (10 سنوات) بعد تدهور حالته الصحية ونقص الأكسجين والمستلزمات الطبية في المستشفى شمالي القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 44 ألفا و382 شهيدا، بالإضافة إلى 105 آلاف و142 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء.