أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43665

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43665
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 43 ألفاً و665 شهيداً و103 آلاف و76 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 62 شهيداً و147 جريحاً خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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