أخبار اليمن : 14 شهيدًا بقصف إسرائيلي على خان يونس

دوت الخليج -

14 شهيدًا بقصف إسرائيلي على خان يونس

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس شمالي وجنوبي قطاع غزة إلى 14 شهيدًا. 14 شهيدًا بقصف إسرائيلي على خان يونسارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس شمالي وجنوبي قطاع غزة إلى 14 شهيدًا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن خمسة فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جرّاء استهداف قوات الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى. وأضافت أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 9 شهداء وعدد من الجرحى إلى المستشفى في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمخيمات تؤوي نازحين في المدينة.

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