أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و341

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و341ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى إلى 43 ألفاً و341 شهيداً، و102 ألف و105 مصابين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال، ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضيةـ 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 27 شهيداً و86 مصاباً.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر المروعة في أنحاء القطاع، لكنه كثف في الآونة الأخيرة من استهدافه العنيف لمحافظة شمال غزة وبيت لاهيا وجباليا، كما ركز قصفه على الفرق الإغاثية والمستشفيات لإخراجهما عن الخدمة.