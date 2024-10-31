أخبار اليمن : الدكتور بن حبتور يهنئ الشيخ نعيم قاسم بإنتخابه أميناً لحزب الله اللبناني

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الدكتور بن حبتور يهنئ الشيخ نعيم قاسم بإنتخابه أميناً لحزب الله اللبناني

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى الشيخ المجاهد نعيم قاسم ، بإنتخابه أميناً عاماً لحزب الله اللبناني خلفاً للشهيد السيد القائد حسن نصر الله. الدكتور بن حبتور يهنئ الشيخ نعيم قاسم بإنتخابه أميناً لحزب الله اللبنانيبعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى الشيخ المجاهد نعيم قاسم ، بإنتخابه أميناً عاماً لحزب الله اللبناني خلفاً للشهيد السيد القائد حسن نصر الله. وتوجه عضو المجلس السياسي الأعلى بالتهنئة الحارة لمجلس شورى حزب الله وقيادته وكوادره ومجاهديه بهذا التعيين والذي يؤكد ثبات الحزب ومتانة وسلامة نظامه المؤسسي. وعبر عن الثقة أن الشيخ المجاهد قاسم، سيواصل مسيرة الجهاد والمقاومة لحزب الله دفاعاً عن لبنان الشقيق ومواصلة اسناد ونصرة غزة ومجاهديها وبانه سيكون خير خلف لخير سلف.

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