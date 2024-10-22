أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42718

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 42718أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفاً و718 شهيداً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 100 ألف و282 مصاباً، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ونوّهت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر، أسفرت عن استشهاد 117 فلسطينياً، وإصابة 487 آخرين.