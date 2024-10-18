أخبار اليمن : بيان جديد من حركة حماس

بيان جديد من حركة حماسنددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بإقدام قوات العدو الصهيوني مساء اليوم الجمعة، على قطع الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال غزَّة.

وقالت حماس في بيان، إن قطع الاتصالات "هو جريمة صهيونية مُمنهجة تستهدف تهجير شعبنا والانتقام من صموده وثباته على أرضه، ومحاولة لعزله ومنع نقل الصورة الحقيقية إلى العالم عن حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها ضدَّ أهلنا في القطاع منذ أكثر من عام كامل".

ولفتت إلى أنَّ قطع جيش العدو للاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال غزَّة، يتزامن مع تصعيد مجازره ضدّ المدنيين العزّل في قطاع غزَّة، خاصة في مخيم جباليا منذ 14 يوماً.

وحذّرت حماس من خطورة وتداعيات منع الأطقم الطبية والدّفاع المدني من الوصول للمصابين، ممّا ينذر بارتفاع أعداد الشهداء.

ودعت كلّ الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرّك لوقف هذه الجرائم الصهيونية "التي ستبقى وصمة عار تلاحق كلّ المتخاذلين والمتقاعسين في وضع حدّ لهذا الإجرام الصهيوني المتواصل ضدَّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وكانت مصادر محلية أكدت مساء اليوم، أن شبكة الاتصالات والإنترنت تم قطعها عن كافة مدن شمال قطاع غزة ووسطها.