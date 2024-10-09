أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزة تتخطى 42 ألفاً

حصيلة شهداء غزة تتخطى 42 ألفاًارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42 ألفاً و10 شهداء و97 ألفاً و720 مصاباً مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 45 شهيداً و130 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جميع محافظات قطاع غزة لليوم 369 على التوالي، مع تزايد تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين.