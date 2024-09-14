أخبار اليمن : الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبوي

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الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبوي

أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة صنعاء والمحافظات مساء اليوم، ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبويأضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة صنعاء والمحافظات مساء اليوم، ابتهاجاً بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتزينت سماء العاصمة والمحافظات بالألعاب النارية ذات الألوان الزاهية، التي امتزجت مع الأضواء الخضراء التي أكتست بها الشوارع والمباني والأحياء احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف. وشكلت الألعاب النارية التي أطلقت من الشوارع وأسطح المنازل والجبال، لوحة جمالية جسدت الفرحة بذكرى مولد المصطفى وما تحتله هذه المناسبة من مكانة في نفوس الشعب اليمني.

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