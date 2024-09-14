أخبار اليمن : لسكان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

لسكان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصادتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء غائمة جزئياً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة نهاراً في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء غائمة جزئياً مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج وغرب كل من ذمار، صنعاء، مع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الغربية.

ووفق المركز قد تكون الأجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظات الحديدة، تعز والمهرة وأجزاء من سهول تهامة.

وأشار إلى أن الرياح قد تكون شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلـى أكثر من 40 عقدة، ومعتدلة إلى نشطة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة نهارا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب..