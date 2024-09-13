أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على هذه المحافظات

توقعات بهطول أمطار على هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت وعمران.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجه، صنعاء، الضالع، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز ـ المعافر: 29.4 ملم، إب: 3.0ملم.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، ذمار والضالع.

وحذّر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن الصواعق الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.