"واشنطن بوست" تكشف ثروات المرشحين لانتخابات الرئاسية الأمريكية ونوابهم

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن ثروات المرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية ونوابهم، مشيرة إلى "التباين الهائل" بين المرشحين.



كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية، تقدر ثروتها الصافية بـ 8 ملايين دولار.

بصفتها نائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ستحصل هاريس على دخل بلغ 284 ألف دولار في 2024، فيما أبلغت هي وزوجها دوغلاس إيمهوف عن دخل مشترك يقارب الـ 400 ألف دولار في إقرارهما الضريبي لعام 2023.

ويمتلك الزوجان أكثر من مليوني دولار في صناديق استثمار وتقاعد مختلفة.

وكانت هاريس قد حصلت على أكثر من 450 ألف دولار من عائدات بيع كتابين.

وتظهر إقرارات هاريس الضريبية وزوجها قبل توليها منصبها الحالي، دفعهما أكثر من مليون دولار في 2019، وأكثر من نصف مليون دولار في 2020 و2021.



تيم والز، مرشح كاملا هاريس لمنصب نائب الرئيس تبلغ ثروته، نحو مليون دولار، ولديه هو وزوجته معاشات تقاعدية، وحسابات تقاعد، والقليل من المدخرات أو الاستثمارات مثل نحو 35% من الأمريكيين.

ولا يمتلك والز منزلا حاليا، وبصفته حاكما لولاية مينيسوتا، يكشف إقراره الضريبي لعام 2023 تقاضيه 112 ألف دولار في ذلك العام، فيما ذكرت زوجته تقاضيها 51 ألف دولار في عملها في التدريس.

وخلال عام 2023، سحب والز 135 ألف دولار من مدخراتهم التقاعدية، وهي غير خاضعة للضريبة.

وباعت العائلة منزلها في مينيسوتا في عام 2019 مقابل 304 آلاف دولار، عندما انتقلوا إلى قصر حاكم الولاية.

دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الملياردير، وهو يعتبر من الأثرياء الذين ترشحوا لمنصب الرئيس الأمريكي، وتقدر ثروته بـ 3.9 مليار دولار.

قبل دخوله في السياسة، صنع ترامب لنفسه اسما في التطوير العقاري، وخلال 2023 أعلن عن دخل لا يقل عن 635 مليون دولار من العقارات والفنادق والمنتجعات، وغيرها من الاستثمارات.

وحصل ترامب على عوائد تقدر بـ 300 ألف دولار من بيع نسخة خاصة من الإنجيل، ونحو 4.4 مليون دولار من بيع كتابه "رسائل إلى ترامب" في 2023.

جيه دي فانس مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، تقدر ثروته بنحو 10 ملايين دولار.

وفي منصبه في مجلس الشيوخ، يحقق فانس رواتب تقدر بـ 174 ألف دولار سنويا، وتعمل زوجته في شركة محاماة كبيرة، والتي تدفع عادة للمحامين رواتب تتراوح بين 215 و415 ألف دولار.

ويمتلك فانس أصولا في صناديق استثمارية كان يديرها قبل أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ، كما لديه ملايين الدولارات في صناديق استثمار مشتركة وحسابات توفير، والعملات المشفرة، إذ تتراوح القيمة الإجمالية للأصول للزوجين بين 4 إلى 12 مليون دولار حسب تحليلات الصحيفة.

واعتمدت الصحيفة في تقدير ثروات المرشحين الأربعة على إقراراتهم المالية خلال السنوات الماضية، والإقرارات الضريبية