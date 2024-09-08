أخبار اليمن : أبو عبيدة يعلّق على عملية معبر الكرامة

أبو عبيدة يعلّق على عملية معبر الكرامةأعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مباركته لما وصفها بالعملية البطولية في معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي إذ قال عنه إنه أحد أبطال طوفان الأقصى.

وأضاف أبو عبيدة -في بيان بُث على منصة تلغرام- أن "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة"، وفق تعبيره.

وأكد أن العملية "تعبّر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني".

وقال أبو عبيدة إن مقاتلي القسام "أدوا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".

وصباح اليوم الأحد، قُتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيلياً باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيداً.