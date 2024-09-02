أخبار اليمن : ناشئو اليمن يستهل الدفاع عن لقبه بفوز على عُمان

ناشئو اليمن يستهل الدفاع عن لقبه بفوز على عُمان
استهل المنتخب الوطني للناشئين حملة الدفاع عن لقبه في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد في الأردن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
سجل ثلاثية نجوم اليمن كل من كريم حمدي هدفين في الدقيقتين 38 و80، وعلي دليو في الدقيقة 10، بينما سجل منتخب عمان هدفه الوحيد في الدقيقة 52.
بهذا الفوز الثمين وضع الأحمر الصغير أول 3 نقاط في رصيده، في حين بقي منتخب عًمان دون نقاط.
ويلعب ناشئو اليمن مباراته الثانية يوم الجمعة المقبل بلقاء نظيره السعودي.
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