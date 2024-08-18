أخبار اليمن : بن حبتور يؤكد أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسية

بن حبتور يؤكد أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الروسيةأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، علي أهمية تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين اليمن وروسيا الاتحادية بصورة خاصة ومع دول "البريكس" الرئيسة بصورة عامة.

واعتبر الدكتور بن حبتور، خلال لقائه اليوم مستشار رئيس الوزراء لشئون دول البريكس فؤاد الغفاري، أن الذكرى السنوية الـ96 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين اليمن وروسيا التي تصادف الأول من نوفمبر من كل عام فرصة لتوطيد العلاقات اليمنية - الروسية المعاصرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ولفت إلى ضرورة إيلاء ملف بريكس الأهمية المستحقة خاصة في ظل التغيير العالمي الذي يشهد فيه الجميع تحالف دول العدالة والمقاومة في مقارعة مشروع الاستعمار والارتهان الصهيوني الإمبريالي.

وكان عضو السياسي الأعلى قد استمع إلى شرح من الغفاري عن نتائج زياراته إلى العاصمة الروسية موسكو وعاصمة بيلاروسيا منسك، وجوانب التواصل مع الأصدقاء الروس في العديد من المستويات.. موضحا أنه جرى خلال الزيارة التعريف ببريكس اليمن وحضوره الواعي والفاعل في فضاء تعدد الأقطاب والأطراف.