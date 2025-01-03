انت الأن تتابع خبر إسرائيل .. إصابة العشرات أثناء الهروب للملاجئ من صاروخ يمني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ في منطقة موديغين أطلق من اليمن، وإصابة عشرات الإسرائيليين أثناء هروبهم وتدافعهم إلى الملاجئ بعد الإنذار من الصاروخ.



وأكدت مواقع إخبارية إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس وفي مناطق واسعة، لافتة إلى سماع دوي انفجارات قوية في القدس ومحيطها.



وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 شخصا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ و9 آخرين جراء نوبة الهلع.



وأظهرت لقطات متداولة اعتراض الجيش الإسرائيلي للصاروخ القادم من اليمن باتجاه إسرائيل.



وكشفت حركة "أنصار الله" الشهر الماضي أن قواتها أطلقت منذ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.



وفي 12 يناير الماضي أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الأخيرة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

