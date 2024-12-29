انت الأن تتابع خبر تحطم طائرة في كوريا الجنوبية ومصرع 120 من ركابها .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي 120 شخصا على الأقل مصرعهم في تحطم طائرة عائدة لشركة جيجو للطيران كانت تقل 181 شخصا، عند هبوطها في مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد، وفق حصيلة لمديرية الإطفاء.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، تم العثور على شخصين على قيد الحياة فيما لا تزال مهمة الإنقاذ مستمرة.

ورجحت السلطات المحلية أن يكون الحادث ناجما عن اصطدام الطائرة بطيور، بالإضافة إلى رداءة الطقس.

وقال رئيس مديرية الإطفاء في موان لي جيونغ-هيون، خلال مؤتمر صحافي إنّ "سبب الحادث هو على الأرجح الاصطدام بطيور، بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية، ومع ذلك سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية دخانا يتصاعد من الطائرة وألسنة اللهب تلتهم أجزاء منها.