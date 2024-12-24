انت الأن تتابع خبر منظمة:أوستن تايس المفقود في سوريا على قيد الحياة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" الأميركية غير الحكومية الثلاثاء إنها على ثقة أن الصحفي أوستن تايس الذي فقد أثره في سوريا العام 2012، ما زال على قيد الحياة.



وأشارت "هوستيدج إيد وورلدوايد" الى أنها لم تكشف أي معلومات ملموسة حول مكان تواجده.



وقال نزار زكا من هذه المنظمة "لدينا معلومات تفيد أن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى كانون الثاني/يناير 2024.



لكن الرئيس الأميركي قال في آب/أغسطس أنه على قيد الحياة، ونحن على ثقة أنه على قيد الحياة اليوم".