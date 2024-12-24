انت الأن تتابع خبر اعلام العدو: تعليق جلسة محاكمة نتنياهو بعد تلقيه “تحديثاً أمنياً”والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعمت “القناة 12” العبرية إنه “تمّ تعليق الجلسة السادسة لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربع ساعة بعد تلقيه تحديثاً أمنياً”، حسب قول القناة. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقّي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لمصلحته.