انت الأن تتابع خبر وكالة:قوات إسرائيلية تقدمت لموقع تل الشحم بين ريف دمشق والقنيطرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر في سوريا أن قوات من الجيش الإسرائيلي تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.



وأشارت المصادر اليوم الجمعة إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.



وصباح اليوم، أفاد إعلام سوري، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق فجر الجمعة.



وكانت مصادر سورية أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".



وكان مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أفاد أمس الخميس، بأن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.



وأكد مكتب نتنياهو أن "هذا الانتشار للقوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة، مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 (حول فصل القوات بين إسرائيل وسوريا) وضمان الأمن على حدودنا".