 ما يجب معرفته عن غريزة “التعشيش” أثناء الحمل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - تظهر العديد من النساء الحوامل رغبة مفاجئة في تنظيف وترتيب المنزل استعدادًا لاستقبال المولود الجديد، وهو ما يُعرف بغريزة “التعشيش”.

تُعتبر هذه الرغبة وسيلة شائعة للتعامل مع التوتر والشعور بفقدان السيطرة خلال فترة الحمل، لكنها ليست تجربة موحدة، حيث تختلف من امرأة لأخرى.

تشمل هذه الغريزة مجموعة من الأنشطة مثل تنظيف الأماكن التي نادرًا ما تُعطى اهتمامًا، وترتيب غرفة الطفل، وشراء مستلزمات الولادة، وحتى إعادة تنظيم الأدوات المنزلية. تُعتبر هذه الأنشطة وسيلة لتخفيف القلق المرتبط بالولادة ومنح المرأة شعورًا بالاستعداد.

عادةً ما تظهر غريزة التعشيش في الثلث الأخير من الحمل، ولكن قد تبدأ في وقت مبكر لدى بعض النساء أو قد لا تظهر على الإطلاق. عدم الشعور بهذه الغريزة لا يعني نقصًا في الاستعداد أو العناية بالمولود، بل يُعتبر اختلافًا طبيعيًا في تجربة الحمل بين الأفراد.

تتيح غريزة التعشيش فرصة للإعداد العملي لاستقبال المولود الجديد، ويمكن للمرأة الحامل استغلال هذه الرغبة في القيام بأنشطة مفيدة، مثل غسل ملابس الطفل وملابس ما بعد الولادة.