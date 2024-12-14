ياسمين عبد العزيز تعود للسينما مع أكرم حسني بعد غياب 6 سنوات  أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز بدء تصوير فيلم جديد يحمل اسم زوجة رجل مش مهم بمشاركة أكرم حسني وتأليف شريف ا إقرأ المزيد

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز بدء تصوير فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" بمشاركة أكرم حسني وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفلت ياسمين عبد العزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه ونشرت صور تقطيع التورته عبر حسابها بموقع انستغرام.

ياسمين عبد العزيز كسرت غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.

ووضعت ياسمين عبد العزيز وصناع فيلم "زوجة رجل مش مهم" خطة لتصوير العمل وعرضه خلال عام 2025، حيث يتم تصوير أول يومين فقط ويتوقف العمل بسبب انشغال نجومه بتصوير مسلسلات رمضان 2025، حيث تواصل ياسمين تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، ونفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسني الذي يستعد لتصوير مسلسل "الكابتن" الذى يخرجه معتز التوني أيضاً.

وياتى "زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدم الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين وإخراج محمد خان، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية، إلا أن الفيلم الجديد تقدمه ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكى أعمال كلاسيكية.

ياسمين عبد العزيز قدمت آخر أعمالها في السينما فيلم "الأبلة طمطم" الذى تم عرضه عام 2018 وشارك في بطولته: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، أيمن وتار، خالد منصور، أنعام سالوسة، شادي ألفونس، تميم عبده وعدد من الأطفال ومن تأليف أيمن وتار وإخراج علي أدريس.