الدوري الأرجنتيني: لانوس يعادل باراكاس سنترال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - تعادل باراكاس سنترال وضيفه لانوس بثلاثة أهداف لكل فريق فجر اليوم، السبت، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم.

سجل أهداف باركاس سنترال كل من فاكوندو برويرا (د 4) ورودريغو إنسوا (د 58) وآلان كانتيرو (د69) وسجل أهداف لانوس فيليبي بينيا بيافور (د 7) وإدواردو سالفيو (د 47) ووالتير بو (د 60).

وفي مباراة ثانية انتهت بنفس التوقيت تعادل إستوديانتس لابلاتا وضيفه أرجنتينوس بهدفين لكل فريق… سجل للأول سانتياجو أسكاسيبار (د 12) وتياجو بالاسيوس (د 71) وسجل للثاني سانتياجو أسكاسيبار خطأ في مرماه (د 7) وجوناتان جالفان (د 48).