الدوري البلجيكي (18): أود لوفين يلاقي رويال شارلروا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الـ 18 من الدوري البلجيكي بكرة القدم، فيلعب بيرشكوت مع ستاندر دو لياج الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأود لوفين مع رويال شارلروا الساعة 20:15، وكورتريك مع ديندر الساعة 22:45.

أمس، تعادل ميشيلين وضيفه رويال أنتويرب بهدف لكل فريق في افتتاح مباريات هذه الجولة…

ويتصدر جينك ترتيب فرق الدوري البلجيكي بـ 38 نقطة، يليه كلوب بروج بـ 34 نقطة، أندرلخت بـ 30 نقطة، رويال أنتويرب بـ 28 نقطة، وجينت بـ 26 نقطة.