نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ستاد أبيدجان وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع عشاق كرة القدم الأفريقية في مصر والوطن العربي إلى مباراة مرتقبة تجمع بين أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الثالثة فرقًا قوية تتنافس بقوة على بطاقات التأهل، وجاء ترتيبها حتى الآن كالتالي:

1. الأهلي: 4 نقاط من مباراتين.

2. أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا): 4 نقاط من مباراتين.

3. شباب بلوزداد (الجزائر): 3 نقاط من مباراتين.

4. ستاد أبيدجان (كوت ديفوار): دون نقاط من مباراتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ينطلق اللقاء مساء اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، في تمام الساعة:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تُعد المباراة فرصة لأورلاندو بايرتس لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يبحث ستاد أبيدجان عن تحقيق أول نقاط له في البطولة. يُنتظر أن تُذاع المباراة على قنوات beIN Sports الناقلة الحصرية لدوري أبطال إفريقيا.