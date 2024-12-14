خطوات استلام تابلت جديد في حالة فقده واستبداله لطلاب الثانوية.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 09:33 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال لطلاب المرحلة الثانوية، موضحة أنه يتوجه الطالب إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقوم بتسليم مستندات استعاضة الجهاز اللوحي التابلت المدرسى، حيث يقدم الطالب أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب وصورة شهادة ميلاد للطالب وصورة البطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت وصورة معتمدة المحضر الشرطة من قسم الشرطة والنيابة وصورة إيصال تأمين التابلت لجميع الأعوام الدراسية وصورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي والرسوم الإدارية ويتم دفعها بالفيزا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه عقب سداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية حسب نوعية الجهاز يتم تسليم ولى الأمر خطابا موجها لمديرية التربية والتعليم التابع لها لتسليمه تابلت مدرسى بديل استعاضة عن الجهاز المفقود أو المستبدل.