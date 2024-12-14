نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج يكشف السبب وراء غياب جماهير الأهلي عن "التالتة شمال" في مواجهة باتشوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت مواجهة الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي في مباراة كأس التحدي والتي تجمع بين بين بطل القارات الثلاث وهو النادي الأهلي المصري وبطل الأمريكتين وهو نادي باتشوكا المكسيكي حيث يبدأ اللقاء عند الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

سبب غياب جماهير الأهلي عن "التالتة شمال" في مواجهة باتشوكا

جماهير رابطة جماهير الأهلي المصري في قطر سوف تتواجد اليوم في مدرجات التالتة يمين على عكس المعتاد والتواجد بمدرجات التالتة شمال وذلك بسبب لوائح الفيفا المنظمة للبطولات العالمية.

ويعود السبب في تخصيص مدرجات التالتة يمين بدلا من التالتة شمال لأن الأهلي يعتبر الفريق الثاني في هذه المباراة حسب جدول مباريات البطولة "Team b" وبالتالي فمن المنتظر أن يكون مقاعد بدلاء الأهلي اليوم على الجهة اليمنى من المقصورة الرئيسية لملعب 974 وبالتالي حسب لوائح الفيفا فإن التذاكر المخصصة لرابطة جماهيره تكون في نفس الجهة.

وكان الأهلي قد تأهل لهذه المباراة بعد فوزه على فريق العين الإماراتي في القاهرة ليحجز مقعده في مواجهة الفائز بكأس بطل الأمريكتين وهو ما تمكن من الفوز به فريق باتشوكا على حساب بوتافوجو البرازيلي بثلاثية دون رد يوم الأربعاء الماضي على نفس ملعب مباراة الليلة 974.