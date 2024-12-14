نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام باتشوكا المكسيكي اليوم السبت، في إطار نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة:-

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يطمح الفائز في هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية التي ستجمعه بنادي ريال مدريد الإسباني، والمُقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل في الدوحة.

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات البطولة بالكامل، بما في ذلك لقاء الأهلي وباتشوكا، حيث سيتم نقل المباراة عبر:-

1. قناة beIN Sports HD2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

2. قناة beIN Sports HD2 English.

3. قناة الكأس HD5، بتعليق خليل البلوشي.