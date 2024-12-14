نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء عفاف مصطفى من تصوير المسلسل الكوميدي "كوارث طبيعية" استعدادًا لرمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى عن انتهائها من تصوير مسلسلها الكوميدي الجديد "كوارث طبيعية"، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل. وكتبت عفاف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "بفضل ربنا انتهيت اليوم من تصوير المسلسل الكوميدي (كوارث طبيعية) للمخرج الأستاذ حسام حامد اللي منور الصورة.. والمسلسل بطولة النجم محمد سلام وتأليف أحمد عاطف".

أحداث مسلسل كوارث طبيعيه

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي ساخر، حيث يجسد محمد سلام شخصية محورية تواجِه مواقف مليئة بالمفاجآت والغرائب، والتي تتشابك مع العديد من الأحداث المثيرة، في قالب درامي مليء بالكوميديا السوداء والحوارات الساخرة.

تُشارك عفاف مصطفى في المسلسل بشخصية مميزة، تأمل أن تنال إعجاب الجمهور خلال شهر رمضان. من جهته، يُعد المخرج حسام حامد من أبرز الأسماء في صناعة الإخراج، حيث استطاع تقديم العديد من الأعمال الناجحة التي لاقت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.

"كوارث طبيعية" هو أحد الأعمال التي يترقبها المشاهدون هذا الموسم، لما يتضمنه من عناصر كوميدية مُلفتة وأداء متميز من فريق العمل.