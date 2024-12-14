الدوري المغربي (14): الوداد يستقبل شباب السوالم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - يحل فريق اتحاد طنجة ضيفاً على النادي المكناسي اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة،ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً الوداد مع شباب السوالم الساعة 20:00، والاتحاد الرياضي التوركي مع نهضة الزمامرة الساعة 22:00.

أمس، خسر حسنية أغادير أمام الفتح 0-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة.