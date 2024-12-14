نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (16):آرسنال يواجه إيفرتون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - تُفتتح اليوم، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي آرسنال مع إيفرتون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب ليفربول وفولهام، نيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي، وولفرهامبتون مع إبسويتش تاون، فيما يلعب نوتينغهام فورست مع أستون فيلا الساعة 20:30.
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 35 نقطة
2- تشيلسي: 31 نقطة
3- آرسنال: 29 نقطة
4- مانشستر سيتي: 27 نقطة
5- نوتينغهام فوريت: 25 نقطة
6- أستون فيلا: 25 نقطة