الدوري الإنكليزي (16):آرسنال يواجه إيفرتون

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - تُفتتح اليوم، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، حيث يلتقي آرسنال مع إيفرتون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب ليفربول وفولهام، نيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي، وولفرهامبتون مع إبسويتش تاون، فيما يلعب نوتينغهام فورست مع أستون فيلا الساعة 20:30.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 35 نقطة

2- تشيلسي: 31 نقطة

3- آرسنال: 29 نقطة

4- مانشستر سيتي: 27 نقطة

5- نوتينغهام فوريت: 25 نقطة

6- أستون فيلا: 25 نقطة